Sie hat die Faxen dicke! Vor wenigen Tagen wurden Promiflash Bilder von Pietro Lombardi (29) und seiner Ex Laura Maria Rypa (25) am Flughafen zugespielt. Zusammen waren die beiden auf dem Weg nach Griechenland und verbrachten da auch ganz offensichtlich gemeinsam die Zeit in einem Hotel. Doch die Influencerin ist so gar nicht begeistert, dass Fans Fotos von ihr und Pie gemacht haben: Im Netz beschwert sich Laura nun, dass sie einfach keine Privatsphäre hat!

In ihrer Instagram-Story gibt die 25-Jährige ein regelrechtes Wut-Statement ab und erzählt: "Ich bin vielleicht jetzt etwas genervt, weil man im Urlaub einfach gar keine Privatsphäre hat. Ich muss mir so viele negative Kommentare anhören – von wegen, sie ist nur darauf aus, sie will nur dies, sie will nur das." Doch was ist denn da nun mit ihr und dem Sänger?

"Ja, Pietro und ich sind zusammen im Urlaub mit noch ein paar anderen Leuten", gibt sie offen zu. Dass weitere Bilder auftauchen, sei ihr mittlerweile jedoch egal – da zwischen ihr und dem "Ti Amo"-Interpreten aktuell nichts läuft. "Wir sind zurzeit nicht zusammen, wir genießen aber die Zeit, ja, das stimmt", meint sie abschließend.

Promiflash Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa am Düsseldorfer Flughafen am 21. Juni

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seiner Ex-Freundin Laura, Oktober 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Juni 2021

