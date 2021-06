Das ging ja schnell! Erst vor ein paar Wochen machte Linda-Caroline Nobat (26) öffentlich, dass sie nach dem vergeblichen Buhlen um das Herz von Bachelor Niko Griesert (30) wieder verliebt ist. Die Beauty und ihr Partner, mit dem sie vor Jahren schon einmal zusammen war, hatten sogar schon vor, sich eine gemeinsame Wohnung zu nehmen! Doch dazu wird es wohl nicht mehr kommen: Linda und ihr neuer Freund haben sich schon wieder getrennt...

In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram sprach die Miss Hessen von 2018 nun Klartext zu ihrem neuen Single-Dasein: "Ich würde sagen, er weiß mich und meine Liebe leider nicht zu schätzen." Doch allzu traurig scheint Linda nicht darüber zu sein: "Aber das ist okay. Es wird eh so kommen, wie es kommen soll. Entweder ist er der Richtige für mich oder eben nicht", philosophiert das Model. "Ich kann lieben und das ist wirklich schön zu wissen."

Die nächste Frage, die sich da natürlich aufdrängt: Datet Linda denn auch schon wieder? "Ich bin jung, ambitioniert, gut aussehend – die Antwort ist: Ja!", betont die Influencerin. Doch "alles und jeden" würde sie dabei nicht akzeptieren: "Ich date nur emotional, mental und finanziell stabile Männer", stellt sie abschließend klar. Ganz klar: Da weiß jemand, was er will!

Instagram / iamlindadt Linda-Caroline Nobat, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / iamlindadt Linda-Caroline Nobat, Influencerin

TVNow Linda-Caroline Nobat und Niko Griesert bei "Der Bachelor"

