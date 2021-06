Nicole Kidman (54) und Keith Urban (53) sind noch immer unzertrennlich! Die Schauspielerin beweist immer wieder, dass sie mit dem Sänger genau den richtigen Mann an ihrer Seite hat. Unter anderem hatte sie ihm mit einem süßen Knutschfoto zum Valentinstag gratuliert. Heute feiern die Turteltauben ihren 15. Hochzeitstag – und den läutete Nicole mit einem ganz schön heißen Bild ein!

Am 25. Juni 2006 hatten die Hollywood-Beauty und ihr Schatz ihre Beziehung ganz offiziell gemacht und waren in Sydney gemeinsam vor den Traualtar getreten. Jetzt erinnert sie mit einem Instagram-Post daran, wie prickelnd ihre Liebe sowohl damals war als auch heute noch ist: Auf einem Bild leckt ihr Keith leidenschaftlich über den Hals, was sie offensichtlich sehr genießt. "Alles Liebe zum Hochzeitstag, Baby!", schreibt sie dazu.

Schon fünf Tage zuvor hatte die "Moulin Rouge"-Darstellerin Grund zum Feiern: Sie wurde am vergangenen Sonntag 54 Jahre alt. Wie ein Instagram-Post beweist, erhielt sie an ihrem Ehrentag einen großen Strauß Rosen von ihrem Mann und die süßen Worte: "Alles, alles Liebe zum Geburtstag, Babygirl!"

Anzeige

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban, 2019

Anzeige

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban

Anzeige

Instagram / keithurban Nicole Kidman und Keith Urban an Nicoles Geburtstag 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de