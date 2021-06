Auch mit 75 Jahren ist Cher immer noch am Puls der Zeit! Erst im Mai feierte die Sängerin ihren Geburtstag und überraschte ihre Fans zu diesem Ehrentag mit einer Ankündigung: Es soll ein Film über ihre Lebensgeschichte gedreht werden. Immerhin hat das Multitalent viel erreicht – unter anderem einen Oscar und drei Golden Globes für ihre schauspielerischen Leistungen gewonnen. Ihr Können wird Cher (75) nun auch im Netz in kurzen Clips unter Beweis stellen: Die Musikerin ist nämlich neuerdings auf TikTok.

Ihren Einstand feierte die "Love Hurts"-Interpretin direkt mit ihrem ersten TikTok-Video und konnte wohl gar nicht deutlich genug betonen, dass sie nun auf der Internetplattform vertreten ist. "Hi, ich bin's. Die großartige und mächtige Cher. Und ich bin auf TikTok", verkündete sie am Anfang des Videos. Nur kurz darauf erscheint sie erneut – in einem neuen Outfit und mit einer anderen Perücke: "Hi, ich bin's, Cher, auf TikTok." Und dasselbe wiederholt sich noch einmal: "Ratet mal, wer ich bin – ich bin auf TikTok."

Letztendlich hatte die Künstlerin aber doch noch eine andere Botschaft für ihre Follower. "Hi, natürlich wisst ihr, wer ich bin. Ich wollte mich vorstellen, aber nein", erklärte Cher schließlich und feierte stattdessen: "Happy Pride Month an jeden in der Community, die ich liebe – und das heißt auch an dich!"

Getty Images Cher während ihrer "Here We Go Again"-Tour in Melbourne

Getty Images Sängerin Cher, 2018

Getty Images Cher im Dezember 2018

