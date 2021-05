Herzlichen Glückwunsch, Cher! Die US-amerikanische Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin mit der unverwechselbaren Stimme kann auf eine bewegte Karriere zurückblicken. Kaum jemand hat die Musikgeschichte so sehr geprägt wie die wandelbare Künstlerin, die bereits seit über fünf Jahrzehnten auf der Bühne steht. Die gebürtige Kalifornierin, die mit bürgerlichem Namen Cherilyn Sarkisian heißt, ist optisch seit Beginn ihrer Karriere kaum gealtert. Daher mag man es kaum glauben: Cher feiert heute ihren 75. Geburtstag!

Die Stilikone, die in ihrem Leben bereits mit zahlreichen bedeutenden Preisen wie dem Oscar, dem Grammy und drei Golden Globe Awards ausgezeichnet wurde, hat in ihrem Leben so viel erlebt, dass man einen ganzen Film darüber drehen könnte! Gesagt, getan: Wie die Diva jetzt auf ihrem Twitter-Account verlauten lässt, wird ein Film über ihre Lebensgeschichte produziert! "Okay, Universal macht eine Biografie mit meinen Freunden Judy Cramer und Gary Goetzman als Produzenten. Sie haben beide Mamma Mia-Filme produziert. Und mein langjähriger guter Freund und Oscar-Preisträger Eric Roth wird das Drehbuch schreiben!", gab sie an ihrem Ehrentag bekannt.

Die Fans der "If I Could Turn Back Time"-Interpretin können die Filmbiografie über ihr Idol kaum noch erwarten. "Du lebst eines der unglaublichsten Leben von allen Menschen der Welt. Du verdienst das so sehr", "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Der Film wird ein preisgekröntes Meisterwerk werden!", lauten zwei der vielen Kommentare. Außerdem wird gerätselt, wer in dem Biopic die Rolle der Jubilarin übernehmen wird, wozu Cher (75) sich bislang nicht äußerte.

Anzeige

Getty Images Cher während ihrer "Here We Go Again"-Tour in Melbourne

Anzeige

SAIL/ActionPress Cher bei den Oscars 1986

Anzeige

Getty Images Sängerin Cher

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de