Sind für Eugen Lopez aller guten Dinge drei? Bei Temptation Island ist der Profi-Kickboxer schon ein Wiederholungstäter. Nachdem er bereits 2020 als Verführer an dem Treuetest-Format teilgenommen hatte, war er auch in diesem Jahr wieder mit von der Partie. Können sich die Fernsehzuschauer auch in der nächsten Staffel auf einen Auftritt des Influencers freuen? Promiflash hat bei dem Womanizer nachgehakt.

"Ich würde vielleicht ein drittes Mal als Experte bei 'Temptation Island' reingehen oder als Special Guest für einen Tag", erklärte Eugen im Gespräch mit Promiflash. "Nur" als Verführer kann er sich eine weitere Teilnahme offenbar nicht vorstellen. Dabei hatte er gerade nach der diesjährigen Staffel ein sehr positives Fazit gezogen. "Es war eine Mega-Erfahrung, coole Leute und ich kann es nur weiterempfehlen. Ich kann darüber kein schlechtes Wort sagen", hatte er betont.

Unabhängig von einem weiteren Auftritt in der Fremdflirt-Show wird der Muskelmann schon ganz bald wieder seine Verführerqualitäten vor laufender Kamera unter Beweis stellen können. Er wurde nämlich erst kürzlich als einer der Kandidaten von "Are You The One – Reality Stars in Love" vorgestellt. Dort wird Eugen dann unter prominenten Single-Ladys wie Melina Hoch oder Jacqueline Siemsen nach seinem "Perfect Match" suchen.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.de

Anzeige

TVNOW Eugen Lopez und Sabine Baidin

Anzeige

TVNOW Eugen und Meike beim Date

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Eugen Lopez, "Temptation Island"-Boy

Anzeige

Würdet ihr Eugen gern als Special Guest bei "Temptation Island" sehen? Nein, nicht wirklich! Ja, das wäre super. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de