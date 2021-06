Chris Grey kann es einfach nicht lassen. Bei Ex on the Beach konnte der Kölner Tara Tabitha (28) sofort von sich begeistern. Bei einem ersten Date tauschten der Stripper und die Österreicherin direkt einen Kuss aus. Weil sich Tara bei einem Beauty-Eingriff aber ihre Lippen aufspritzen ließ, hatte Chris Angst vor Verhärtungen und erwartete keinen sanften Traumkuss. Als sich die zwei jetzt aussprachen, trat der 29-Jährige erneut ins Fettnäpfchen: Er lästerte wieder über ihre Lippenfillings.

Weil sich Chris nach dem Kuss mit Tara überhaupt nicht mehr für sie interessiert und stattdessen mit Neuzugang Finnja Bünhove geflirtet hatte, lagen die Nerven bei der Beauty blank. Unter Tränen öffnete sie dem Ex-Temptation Island-Verführer ihr Herz und sprach ihn darauf an. Dessen Reaktion traf die 28-Jährige aber offenbar doppelt hart. "Ich bin jemand, der Leidenschaft sehr abfeiert und ich habe unseren Kuss sehr genossen, aber mir fällt es immer schwer – du weißt selbst, wie es ist, wenn man sich Stichkanäle setzt. Das wird immer härter und härter und ich liebe das Gefühl, wenn es weich ist", führte Chris vor ihr aus und bekam dafür Taras vollen Ärger ab. "Ganz ehrlich: F*ck dich", warf sie ihm stinksauer entgegen.

Für die Influencerin steht nämlich fest: Nur um ins perfekte Bild des Beauty & The Nerd-Teilnehmers zu passen, würde sie sich nicht ändern. "Wenn du mich nicht so willst, dann hast du mich mit weniger oder gar keinen Lippenfüllern auch nicht verdient", wetterte sie. Eine Beziehung unter diesen Voraussetzungen käme für Tara nicht infrage.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Anzeige

TVNOW Tara Tabitha und Chris Grey bei "Ex on the Beach"

Anzeige

TVNOW Tara und Chris, "Ex on the Beach"-Folge 12

Anzeige

TVNow Chris Grey und Tara Tabitha bei "Ex on the Beach"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de