Britney Spears' Community ist schwer enttäuscht von Jamie Lynn Spears (30)! Am Mittwoch hat die Pop-Prinzessin im Vormundschaftsprozess gegen ihren Vater Jamie Spears (68) vor Gericht ausgesagt. In einem Video-Statement schilderte die 39-Jährige, wie sehr sie von ihrem Erzeuger kontrolliert wird. Sogar über ihre Verhütung darf er bestimmen! Nach der Verhandlung haben viele Promis der Sängerin ihre Unterstützung zugesichert. Umso mehr kritisieren viele Fans nun Britneys Schwester: Jamie schweigt nach den Vorwürfen weiterhin.

Auf Instagram äußern viele User ihre Wut über die Schauspielerin. "Ich habe nie verstanden, wie sie sich zurücklehnen und zusehen konnte, wie das ihrer Schwester angetan wurde", schreibt nur einer von zahlreichen Followern. Was Britney erlebt habe, könne bei jedem Menschen schwere psychische Störungen hervorrufen. Deshalb können die Supporter nicht im Geringsten nachvollziehen, weshalb Jamie sich nicht für die Musikerin eingesetzt habe.

Die Fangemeinde der "Toxic"-Interpretin ist vor allem deshalb so enttäuscht von Jamie, weil diese sich selbst am Donnerstag noch im Netz zu Wort gemeldet hatte: Dabei erklärte Britneys Schwester, dass sie sich den Finger in der Tür eingeklemmt habe. Bislang hat sie sich zu den schweren Anschuldigungen der Follower noch nicht geäußert: Jamie hat lediglich die Kommentarfunktion unter ihren Bildern deaktiviert.

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

Getty Images Britney und ihre Schwester Jamie Lynn Spears bei den Kid's Choice Awards in Santa Monica 2003

Getty Images Jamie Lynn Spears im Juni 2015

