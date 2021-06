Kelly Rowland (40) ist wieder richtig in Shape! Die Destiny's Child-Sängerin brachte vor ein paar Monaten Kind Nummer zwei zur Welt. Der Sprössling hört auf den Namen Noah Jon – sein großer Bruder Titan ist bereits sechs Jahre und kam 2014 zur Welt. Fünf Monate nach der Geburt zeigte sich die "This is Love"-Interpretin nun wieder in einem sehr knappen Badeanzug – dabei präsentierte sie einen krassen After-Baby-Body.

Kelly urlaubt zur Zeit mit ihrem Mann Tim Weatherspoon und den beiden gemeinsamen Söhnen auf Jamaika. Auf ihrem Instagram-Account postet sie dazu passend immer wieder paradiesische Aufnahmen. Ein aktueller Schnappschuss zeigt sie in einem schwarzen Badeanzug am Pool sitzen. Der Einteiler ist ziemlich knapp und hat dazu seitliche Cut-outs. Dass Kelly vor knapp einem halben Jahr noch kugelrund und schwanger mit Baby Nummer zwei war, ist ihrem Körper überhaupt nicht mehr anzusehen.

Im Bildbeitrag schrieb Kelly lediglich: "Brown Skin Girl". Damit nimmt sie Bezug auf den gleichnamigen Erfolgssong von ihrer Destiny's-Child-Kollegin Beyoncé (39) aus deren Album "The Lion King: The Gift". Kelly hatte einen Gastauftritt in dem zugehörigen Musikvideo.

