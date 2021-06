Andrej Mangold (34) redet Klartext! Der ehemalige Bachelor hatte im vergangenen Jahr zusammen mit seiner Ex-Freundin Jennifer Lange (27) an der Reality-TV-Show Das Sommerhaus der Stars teilgenommen: Das ehemalige Paar sorgte dabei jedoch für ordentlich Zündstoff und lieferte sich mit Evanthia Benetatou (29) einen hitzigen Schlagabtausch. Dem Influencer wurde sogar vorgeworfen, seine einstige Rosen-Finalistin gemobbt zu haben! Jetzt gesteht Andrej, dass er vor der Ausstrahlung überhaupt nicht damit gerechnet hatte, in dem Format so negativ dargestellt zu werden.

Im Ready or Not-Podcast spricht der Basketballer mit seinem Kumpel Sam Dylan (30) über die damalige Staffel. "Ich bin nach der Show mit meiner Ex-Freundin Jennifer rausgegangen und wir waren der festen Überzeugung, dass das 'Sommerhaus' eine gute Ausstrahlung wird", erinnert er sich. Vor Ort habe sich das Ex-Paar mit fast allen anderen Kandidaten super verstanden. "Was dann wirklich ausgestrahlt wurde – da saß ich mit der Kinnlade nach unten. Da war ich echt ziemlich angewidert von mir selbst", gibt Andrej ehrlich zu.

Im November vergangenen Jahres hatte der 34-Jährige sich schon einmal über den Schnitt des Formats beschwert. "Man muss zu seinen Worten und Taten stehen. Wenn allerdings nur die Reaktionen gezeigt werden und die Aktionen, die zu diesen Reaktionen geführt haben, weggelassen wurden, dann sage ich schon: Ja, da fehlt eine ganze Menge", wetterte Andrej in seiner Instagram-Story.

Anzeige

TVNOW Andrej Mangold bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW Eva Benetatou bei der Sommerhaus-Reunion

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold, Ex-Bachelor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de