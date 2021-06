Anne Wünsche (29) ist total stolz auf ihre Tochter Miley Merten! Im vergangenen Dezember war die Mutter von zwei Kindern noch ziemlich besorgt um die Siebenjährige: Da sie häufig krank gewesen war und deshalb oft zu Hause bleiben musste, hatte die Influencerin befürchtet, dass ihre Kleine das zweite Schuljahr eventuell wiederholen muss. Umso mehr freut sich Anne nun, dass Miley in die dritte Klasse versetzt wird!

In ihrem neuesten YouTube-Video verkündet die 28-Jährige jetzt ganz stolz: "Juhu! Sie darf in die dritte Klasse, ist das geil!" Während die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin die Noten ihres Töchterchens abfilmt, drückt sie ihre Begeisterung aus. Anne sei mehr als nur zufrieden mit den schulischen Leistungen von Miley. "Also wirklich – ein richtig gutes Zeugnis", freut sie sich.

Da die Siebenjährige ins nächste Schuljahr vorrücken darf, wird sie von ihrer Mama auch belohnt. Wie die Berlinerin kürzlich verriet, möchte ihr Töchterchen ebenfalls bekannt werden. Diesem Traum kommt Miley offenbar jetzt schon ein Stück näher. "Ich würde sagen, dann darf sie definitiv drehen! Hat sie sich verdient, würde ich sagen", schwärmt Anne freudestrahlend.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit Extensions

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre Tochter Miley bei Mileys Einschulung

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

