Daniela Katzenberger (34) begeistert mit ungestellter Ehrlichkeit! Die Influencerin und Mallorca-Auswanderin versetzte ihre Fangemeinde erst Anfang des Monats in Aufruhr: Sie verabschiedete sich von ihrer kultigen platinblonden Mähne und tauschte sie gegen einen natürlicheren Look ein. Die Frau von Lucas Cordalis (53) setzt jetzt aber allem Anschein nach nicht nur bei ihren Haaren auf Natürlichkeit, denn: Dani zeigt nun auch voller Stolz ihre Cellulite!

"I love Orangenhaut", betitelt Dani einen Schnappschuss von sich auf Instagram. Hier liegt sie bäuchlings auf einer orangenförmigen Luftmatratze im Pool – und weist damit geschickt auf das Thema ihres Beitrags hin: Sie steht zu ihren kleinen Dellen an Po und Oberschenkeln! Dass die Mutter einer Tochter so ein unretuschiertes Foto von sich teilt, gefällt vor allem ihren Followern: "Genau so sieht nämlich die Realität aus und das finde ich super" oder "Steht dir auch gut. Danke für deine Ehrlichkeit. Da fühlt man sich gleich besser", schwärmen nur zwei User.

Die 34-Jährige bekommt auch prominenten Zuspruch – und zwar von Prince Damien (30). "Orangen sind gesund", scherzt der DSDS-Sieger. Und wie findet ihr Danis Mut zu einem unbearbeiteten Foto? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Daniela Katzenberger, Influencerin

Daniela Katzenberger, TV-Star

Prince Damien, Dschungelkönig von 2020

