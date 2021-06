Sabine Baidin schwärmt von dem neuen Mann an ihrer Seite! In der diesjährigen Staffel von Temptation Island stellte die Beauty ihre Beziehung mit Mike Brown auf die Probe. Doch nachdem sie drei Wochen getrennt voneinander in Villen mit Verführern und Verführerinnen gelebt hatten, scheiterte ihre Liebe. Nach dem Experiment scheint Sabine jetzt aber endlich ihren wahren Traummann gefunden zu haben!

Wer ihr neuer Freund ist und wie sie ihn kennengelernt hat, will Sabine im Promiflash-Interview noch nicht verraten. Doch auf die Frage, was er bisher besser macht als ihr Ex Mike, hat sie eine ganz klare Antwort: "Alles. Weil ich jetzt einen richtigen Mann an meiner Seite habe und keinen kleinen Jungen", schießt sie damit zugleich gegen ihren Verflossenen. Wird sie ihren neuen Schatz denn bald auch ihrer Community vorstellen?

"Wenn es so weit ist und es sich richtig anfühlt, werde ich ihn auch Instagram zeigen", erklärte die Brünette dann im weiteren Gespräch mit Promiflash. Viele Zuschauer spekulierten nach der Sendung, dass es zwischen ihr und dem Verführer Eugen gefunkt haben könnte. Jedoch wurde vor einigen Tagen bekannt, dass der gebürtige Russe in der Promi-Version des Kuppel-Formats Are You The One? zu sehen sein wird.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

TVNOW Sabine Baidin und Mike Brown beim "Temptation Island"-Wiedersehen

Instagram / biena_x Sabine Baidin, "Temptation Island"-Bekanntheit

TVNOW Eugen und Sabine, "Temptation Island"-Teilnehmer

