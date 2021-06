Am 1. Juli 2011 reichte Maria Shriver (65) die Scheidung von Arnold Schwarzenegger (73) ein – und immer noch sind sie verheiratet. Weil sich der ehemalige Gouverneur während der Ehe einen ordentlichen Skandal geleistet hatte, zog seine Noch-Frau damals einen Schlussstrich. Arnie hatte sie nicht nur mit der Haushaltshilfe betrogen, aus der Affäre ging sogar sein unehelicher Sohn Joseph Baena (23) hervor. Trotz allem scheint das Scheidungsverfahren nicht recht voranzugehen, und die Noch-Eheleute haben offenbar auch keine Eile. Zum Zehnjährigen scheint nun jedoch Land in Sicht zu sein!

The Balst liegen angeblich neue Gerichtsdokumente vor, die belegen, dass in der Scheidung von Arnold und Maria schon bald ein Durchbruch anstehen könnte. Der "Terminator"-Star soll eine "Offenlegungserklärung eingereicht" haben. Dieses Dokument muss der anderen Partei vorgelegt werden, bevor oder während man sich um Besitz- oder Unterhaltsfragen kümmert. Dass das Schriftstück auf den Tisch kommt, signalisiert in der Regel, dass ein Scheidungsverfahren langsam zu seinem Ende kommt.

Viel dürfte zwischen dem einstigen Paar ohnehin nicht zu klären sein. Die vier gemeinsamen Kinder sind allesamt bereits erwachsen, selbst das Nesthäkchen Christopher ist inzwischen 23 Jahre alt. Einen Ehevertrag sollen die beiden ebenfalls nicht unterzeichnet haben. Damit müsste der Besitz gerecht aufgeteilt werden.

Getty Images Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver im Jahr 2003

Getty Images Maria Shriver und Arnold Schwarzenegger

Instagram / patrickschwarzenegger Maria Shriver und Arnold Schwarzenegger mit ihren Kids Katherine, Christopher, Patrick und Christina

