Wie der Vater, so der Sohn! Joseph Baena (23), ist der jüngste Sohn von Arnold Schwarzenegger (73) und stammt aus einer Affäre des Terminator-Darstellers mit Mildred Baena, dessen damaliger Haushälterin. Schon in der Vergangenheit stellte der Schwarzenegger-Spross regelmäßig wieder unter Beweis, dass er seinem berühmten Vater, der vor seiner Zeit als kalifornischer Gouverneur ein Bodybuilder war, in Sachen Fitness in nichts nachsteht. Jetzt präsentierte Joseph in einem Video, wie muskulös er wirklich ist!

Auf Instagram teilte der 23-Jährige am vergangenen Mittwoch einen Clip von sich in einem US-amerikanischen Fitnessstudio: Nur in Jogginghose und mit einer Mund-Nasen-Maske bekleidet lässt der BWL-Absolvent seine über die Jahre hinweg sichtlich gewachsenen Muskeln spielen und betrachtet sich dabei in einem Spiegel. "Ich habe viel Spaß dabei, einige Bewegungen durchzuführen", schrieb Joseph zu der Aufnahme von sich, in der er einige Posen, die auch schon Arnie zu seinen Bühnenzeiten zum Besten gegeben hatte, nachahmt.

"Du siehst aus wie dein Vater", oder "Der Arnie der neuen Generation", lauten nur zwei der zahlreichen Anmerkungen in der Kommentarspalte unter dem Social-Media-Beitrag von Jospeh. Auch seine Follower scheinen demnach eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn zu sehen.

Anzeige

Instagram / projoe2 Joseph Baena im Januar 2021

Anzeige

Instagram / projoe2 Joseph Baena im September 2020

Anzeige

Instagram / projoe2 Joseph Baena im September 2019

Anzeige

Findet ihr, dass Arnold und Joseph sich ähnlich sehen ? Ja, total! Nein, ich finde nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de