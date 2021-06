Jetzt wird es kriminell in der Schillerallee! In den vergangenen Wochen konnten sich die Zuschauer von Unter uns bereits über den ein oder anderen Gastauftritt freuen. So spielte bereits Bachelor in Paradise-Star Christina Graß (32), Stadionsprecher Torsten Knippertz (51) oder Ex-Nu Pagadi-Sängerin Kristina Dörfer (36) eine kleine Rolle in der Daily. Aber damit längst nicht genug: Schon bald gibt es wieder hohen Besuch in der Kölner Südstadt. Musicalstar Angelika Milster gibt ihr "Unter uns"-Debüt – und ihre Rolle Hilde Müller hat keine reine Weste.

Die Figur der "Cats"-Ikone soll zwar auf den ersten Blick wie eine herzensgute Omi wirken, hat es laut ersten RTL-Infos aber faustdick hinter den Ohren. Hilde führt demnach ein kriminelles Doppelleben und taucht in der "Unter uns"-Nachbarschaft auf, um Unternehmer Benedikt Huber (Jens Hajek) aus der finanziellen Misere zu helfen. Um Huberbau zu retten, soll Hilde sein Geld verschachern. Bis die Fans die Sängerin auf den Bildschirmen sehen können, vergeht aber noch etwas Zeit. Am 22. September soll die erste Folge mit Angelika aka Hilde zu sehen sein.

Trotzdem freuen sich die Zuschauer bereits total auf den Auftritt der 69-Jährigen und stellen bereits Theorien auf, wie ihre Zukunft in der Schillerallee aussehen könnte. "Die verliebt sich bestimmt in Robert und flirtet, was das Zeug hält, und Britta rastet aus", witzelt ein User auf Instagram über die derzeit strauchelnde Beziehung zwischen Luca Maric (55) und Tabea Heynigs (50) Figuren Robert und Britta.

