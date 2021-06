Hilaria Baldwin (37) gibt einen ehrlichen Einblick in ihr Leben als Mutter! Die Frau von Alec Baldwin (63) ist eine stolze sechsfache Mami. Doch obwohl die Beauty mit ihrer Rasselbande zu Hause sicherlich alle Hände voll zu tun hat, führt sie nebenbei auch noch ihren Mama-Account auf Instagram. Dort gibt die 37-Jährige ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Großfamilienalltag. Dazu gehören natürlich auch lustige Momente wie dieser: In ihrem neusten Update beweist Hilaria Kreativität beim Stillen!

Via Instagram teilt sie jetzt ein ulkiges Foto: Hilaria stillt hier ihren neun Monate alten Sohn Eduardo – während der angeschnallt in seinem Buggy sitzt. Die Yoga-Liebhaberin muss sich für diese Aktion zwar ganz schön verrenken, aber es klappt! In der Bildunterschrift erklärt sie, was dahinter steckt: "Habe den Kampf gewonnen und konnte mein Kind endlich anschnallen. Du hast Hunger? Nein, du bleibst trotzdem da drin..."

Ihre Fans feiern sie für den ehrlichen und humorvollen Beitrag. "Drive-Through-Stillen", witzelt ein Follower in den Kommentaren. "Du bist einfach der Hammer! Toll, dass du das Stillen zu einer ganz normalen Angelegenheit machst", schwärmt ein anderer. Was sagt ihr zu dem Schnappschuss? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwins Sohn Eduardo

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihren sechs Kindern

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihren sechs Kindern

