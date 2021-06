Khloé Kardashian (37) hat heute allen Grund zum Feiern! Erst vor ein paar Tagen konnte sich die Reality-TV-Darstellerin über einen großen Meilenstein freuen: Sie knackte die Marke von 158 Millionen Followern auf Instagram. Jetzt kann der Keeping up with the Kardashians-Star erneut einen kleinen Freudentanz aufführen, denn: Khloé hat Geburtstag! Die frischgebackene 37-Jährige hat bereits einige Glückwünsche erhalten – angeführt wird die lange Liste von Gratulanten von ihrer Mama Kris Jenner (65): Im Netz machte diese nun klar, wie sehr sie ihre drittälteste Tochter liebt.

"Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so hilfsbereit, positiv, liebevoll, freundlich, großzügig und gütig ist! Du bist so geduldig mit uns allen, vor allem auch mit den Cousinen von True", schwärmte Kris auf Instagram. Zusätzlich zu den lieben Geburtstagsgrüßen postete die Unternehmerin auch viele entzückende Fotos von Khloé als kleinem Kind. Sie betonte außerdem, dass ihr "Hase" eine wunderbare Tochter, Mama, Schwester und Tante sowie rundum einfach ein "bemerkenswerter Mensch" sei. "Deine Mami zu sein, wird immer meine größte Freude sein! Ich liebe dich, mein Hase", beendete die 65-Jährige ihre Lobeshymne.

Das Geburtstagskind reagierte bereits auf den Post und bedankte sich für die rührenden Worte ihrer Mama. "Wir haben das beste Leben, und das hauptsächlich wegen dir. Ich muss dir noch ein paar Zimtschnecken machen, wer hätte ahnen können, dass du sie so liebst", scherzte Khloé in der Kommentarspalte von Kris' Beitrag.

Instagram / krisjenner Khloé Kardashian, True Thompson und Kris Jenner

Instagram / krisjenner Khloé Kardashian als Kind

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Juni 2021

