Khloé Kardashian (36) feiert jetzt einen ganz besonderen Netz-Erfolg! Die Reality-TV-Darstellerin hat sich alleine schon durch die langlebige Hit-TV-Show Keeping up with the Kardashians eine riesige Fanbase aufgebaut. Diese konnte die dunkelhaarige Schönheit noch durch ihren Auftritt in den sozialen Netzwerken vergrößern. Inzwischen ist die Zahl an Menschen, die unbedingt wissen wollen, was in ihrem Leben gerade so passiert, riesig – um genau zu sein folgen ihr 158 Millionen Leute auf Instagram. Für diese Masse an Fans bedankte sich Khloé nun auf eine ganz bezaubernde Weise...

Und zwar postete die Kalifornierin mehrere Fotos von sich und ihrer Tochter True Thompson (3) – wobei ein Schnappschuss süßer als der andere ist. Sie schmusen hier miteinander und auf einem Bild gibt der Promi-Nachwuchs seiner Mama ein Küsschen auf die Wange. "158 Millionen! Dankeschön! Wir lieben euch! Alles Liebe von mir und meiner besten Freundin", freut sich die 36-Jährige. Der Beitrag kommt offenbar auch richtig gut bei ihren Followern an, denn bislang wurde er schon knapp 1,4 Millionen Mal gelikt.

Wie viele Follower hat eigentlich der Rest des Kardashian-Jenner-Klans? Eine kleinere Fangemeinschaft als Khloé hat nur ihre Schwester Kourtney (42) mit 129 Millionen Abos. Alle anderen haben ein paar Millionen Leute mehr, die ihrem Content folgen – angefangen mit Kendall Jenner (25), die 171 Millionen Abonnenten hat und Kim Kardashian (40) mit 231 Millionen. Die absolute Insta-Queen ist allerdings Kylie Jenner (23) mit sagenhaften 243 Millionen Followern.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tochter True im Juni 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tochter True im Juni 2021

Instagram / khloekardashian Kendall Jenner, Kourtney und Khloé Kardashian, Kylie Jenner und Kim Kardashian, 2019

