Läuft da wirklich etwas zwischen Brad Pitt (57) und Andra Day (36)? Seit seiner Trennung von Schönheit Angelina Jolie (46) werden dem sechsfachen Vater immer wieder kleine Affären mit anderen Berühmtheiten nachgesagt. So spekulierten die Fans bereits, ob es wieder zwischen dem 57-Jährigen und seiner Verflossenen Jennifer Aniston (52) gefunkt hätte. Auch eine Liaison mit der Sängerin Andra Day wurde dem Schauspieler angedichtet. Jüngst äußerte sich nun eben jene Musikerin zu den Dating-Gerüchten mit dem Hollywood-Hottie.

In einem Interview mit Entertainment Tonight beteuerte die Sängerin, dass sie Brad gar nicht so wirklich kennen würde. Als sie bei der Verleihung der BET Awards am Sonntag auf die Behauptungen angesprochen wurde, reagierte die 36-Jährige überrascht. "Oh mein Gott, vor allem, weil wir uns noch nie getroffen haben", witzelte Andra über ihren vermeintlichen Lover. Dann stellte sie ein für alle Mal klar: "Wir sind nicht zusammen. Wir kennen uns nicht einmal. Es ist saukomisch".

Anfang Juni hatten die Gerüchte die Runde gemacht, dass die Sängerin und der Ex-Mann von Angelina Jolie Nummern ausgetauscht hätten. Zu diesem Zeitpunkt hatte ein Insider gegenüber Mirror verraten, dass die beiden Stars während der diesjährigen Oscar-Verleihung hinter der Bühne miteinander geflirtet hätten und sich näher gekommen seien. Andras Statement zufolge fanden diese Gespräche aber offenbar nie statt.

Instagram / andradaymusic Andra Day im Februar 2021

Getty Images Brad Pitt bei der "Ad Astra"-Premiere in L.A. im September 2019

