Ist das etwa Brad Pitts (57) neue Geliebte? Seit der Trennung von seiner Ehefrau Angelina Jolie (46) werden dem Schauspieler immer wieder Flirts mit Verflossenen nachgesagt. Nachdem im April gemunkelt wurde, dass sich der 57-Jährige und seine Ex-Freundin Jennifer Aniston (52) wieder näher gekommen seien, soll er zuletzt brennend an seiner Schauspiel-Kollegin Andra Day (36) interessiert gewesen sein. Jetzt spekulieren Fans allerdings, dass er mit der schwedischen Musikerin Lykke Li (35) in einer Beziehung sei.

Wie die britische Grazia am Mittwoch berichtete, kam das Gerücht erstmals durch den Klatsch-und-Tratsch-Account DeuxMoi auf Instagram auf. Regelmäßig postet der User geheime Beiträge, die ihm von anonymen Mitwirkenden zugesendet werden. In diesem Post über Brad und Lykke wurde hierbei ein schwedischer Podcast zitiert. Später wurde auf dem Account zudem behauptet, dass der Schauspieler und die Sängerin im März gemeinsam in Brüssel gesehen worden seien. Es existieren offenbar jedoch weder originale Aufnahmen des Podcasts noch eindeutige Fotos des vermeintlichen Paares in Belgien.

Obwohl die Gerüchte bisher kaum durch Beweise bestätigt werden können, lag DeuxMoi in der Vergangenheit bereits mit den Spekulationen um Kanye West (44) und Irina Shayk (35) augenscheinlich richtig. Ende Mai hatte ein Insider der Seite verraten: "Kanye datet jetzt heimlich Irina Shayk. Vielleicht ist daten auch nicht das richtige Wort – aber da besteht eventuell Interesse."

Brad Pitt, Schauspieler

Lykke Li im März 2019

Brad Pitt, US-amerikanischer Schauspieler

