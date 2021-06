Angelina Jolie (46) ist total sauer auf ihren Ex Brad Pitt (57)! Seit fünf Jahren versucht die Schauspielerin mittlerweile, das alleinige Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder zu bekommen. Vor wenigen Tagen folgte dann die große Enttäuschung: Das Gericht entschied, dass die Eltern sich das Sorgerecht teilen sollen. Die Hollywood-Bekanntheit will dieses Urteil allerdings nicht anerkennen und hat bereits Einspruch eingelegt. Aufgrund der jüngsten Geschehnisse soll Angelina von Brad schwer enttäuscht sein!

Wie ein Insider kürzlich gegenüber Us Weekly verriet, soll die 45-Jährige total sauer auf den US-Amerikaner sein. "Sie wird ihm nie verzeihen... Sie behauptet, dass es noch lange nicht vorbei ist und glaubt immer noch, dass die Gerechtigkeit siegen wird", meinte die Quelle zu wissen. Angeblich wolle Angelina nun alles dafür tun, um die Entscheidung des Gerichts anzufechten, damit sie letztendlich doch noch das alleinige Sorgerecht für die Kids erhält.

Der Familienvater hingegen soll es angeblich überhaupt nicht gutheißen, dass die "Maleficent"-Darstellerin jetzt in Berufung geht. Das berichtete vergangene Woche The Sun. In einem offiziellen Statement ließ er im Namen seiner Anwälte verlauten, dass dadurch das Wohl seiner Sprösslinge gefährdet werde: "Jede Verzögerung würde bei den Kindern schweren Schaden hinterlassen, nachdem ihnen Beständigkeit und Stabilität verwehrt bleibt."

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie bei einem Fotoshoot für "Maleficent 2" in Rom im Oktober 2019

Anzeige

Theresa Shirriff Bratt Pitt im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie im Februar 2018 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de