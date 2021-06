Vivian Schmitt hat aus der Show Die Alm viel mit nach Hause genommen! Die Pornodarstellerin zog im Rahmen des Reality-Formats gemeinsam mit ihren neun Konkurrenten in eine einsame Hütte in den Bergen. Dort mussten sie leben wie vor hundert Jahren – Warmwasser, Strom oder gar eine richtige Toilette waren also Fehlanzeige. Das hat bei Vivien Spuren hinterlassen und ihr Leben auch nach den Dreharbeiten beeinflusst.

Im Promiflash-Interview verriet die 43-Jährige, dass sie ihren Lebensstil nach ihrer Teilnahme an "Die Alm" etwas geändert habe: "Ich verbrauche im Alltag nicht mehr so viel Wasser. Man schätzt den Luxus zu Hause einfach." Sie lebe jetzt ein bisschen sparsamer und schmeiße kein Essen weg. "Man merkt, dass man auch mit ganz wenig überleben kann und auskommt", fasste das Cam-Girl zusammen.

Während des Drehs mussten sich die Kandidaten ihr Essen auch selbst erarbeiten. Manche von ihnen haben deshalb ziemlich abgenommen – auch Vivian. Sie sei direkt nach ihrer "Die Alm"-Teilnahme "so um die vier bis fünf Kilo" leichter gewesen. Mittlerweile habe sie das Gewicht allerdings wieder drauf. "Ich bin keine 20 mehr, mache keinen Sport und muss nicht mehr top aussehen. Ich fühle mich wohl und das ist die Hauptsache", stellte die gebürtige Polin klar.

ProSieben/Benjamin Kis Vivian Schmitt, "Die Alm"-Teilnehmerin 2021

Instagram / vivian.schmitt Webcam-Girl Vivian Schmitt

Instagram / vivian.schmitt Vivian Schmitt, Pornodarstellerin

