Sie genießen ihre Zweisamkeit in vollen Zügen! Seitdem Justin Bieber (27) mit seiner Hailey (24) verheiratet ist, verbringt das Paar kaum Zeit voneinander getrennt. Verliebt wie am ersten Tag zeigen sich die beiden nur zu gern im Netz und geben ihren Fans immer mal wieder Einblicke in ihren Pärchenalltag. So wie jetzt wieder: Justin teilte mit seiner Community ein paar niedliche Momentaufnahmen von seinem Trip mit Hailey!

Diese beiden haben eindeutig noch immer Schmetterlinge im Bauch! Via Instagram veröffentlichte der 27-Jährige einige Schnappschüsse von sich und seiner Ehefrau aus dem Urlaub in Griechenland. In sommerlichen Outfits und vor einer traumhaft schönen Kulisse strahlen die zwei Verliebten um die Wette. Vor allem Biebs kann kaum seine Finger von der 24-Jährigen lassen. Auf einem Bild legt er liebevoll seine Hand auf Haileys Oberschenkel. Und die Supporter waren bei diesem Anblick total aus dem Häuschen. "Ihr seid so süß zusammen", kommentierte ein Fan begeistert im Netz.

Doch nicht immer kommen die Pics der Biebers bei den Fans gut an. Erst vor wenigen Tagen hatte Justin ein Bild von sich und Hailey mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (43) geteilt. Die Looks der beiden waren allerdings bei den Followern durchgefallen. In einer Promiflash-Umfrage stimmten 5.379 von 6.081 Usern (88,5 Prozent) dafür, dass ihre Outfits absolut unangebracht gewesen waren.

Hailey und Justin Bieber

Justin und Hailey Bieber

Hailey und Justin Bieber mit Emmanuel und Brigitte Macron

