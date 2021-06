Otto Waalkes (72) Suche nach der Richtigen gestaltet sich anscheinend etwas schwierig! Der Wahlhamburger ist einer der berühmtesten Komiker Deutschlands. Auch nach über 50 Jahren läuft seine Karriere richtig gut. Er war sogar in der diesjährigen Staffel von GNTM als Juror zu sehen. Nur in Sachen Liebe scheint er seit der Trennung von der Schauspielerin Eva Hassmann (48) im Jahr 2011 eher weniger Glück zu haben. Aber Otto will nicht mehr solo sein!

Im Gespräch mit der Bild plauderte er nun über sein Single-Leben – und scheint dies ganz und gar nicht zu genießen. "Man sucht doch immer einen Partner oder einen Freund. Das ist ganz wichtig im Leben. Ich möchte nicht gerne alleine sein, wer möchte das schon", gab Otto daraufhin ehrlich zu.

Bereits in einem früheren Interview erzählte der 72-Jährige, dass er sich tatsächlich gerne ein drittes Mal verloben würde. "Ich liebe meine zwei Ex-Frauen immer noch. Aber ich suche weiter", erklärte Otto damals optimistisch.

Otto Waalkes bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes im Schloss Bellevue

Otto Waalkes, 2017

Otto Waalkes, Komiker

