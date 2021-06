Robert Beitsch (29) bleibt der Tanzwelt erhalten – auch ohne Let's Dance! Vor wenigen Wochen gab der Profitänzer bekannt, in Zukunft nicht länger Teil des beliebten RTL-Formats zu sein. Gegenüber Promiflash erklärte er auch die Gründe: Er konnte seinen Stil nicht so verwirklichen, wie es ihm vorschwebte, es gab Kritik an seinen Choreografien – und er steigt demnächst in den Betrieb seiner Eltern ein, was viel Zeit in Anspruch nimmt. Trotzdem steht Robert schon bald wieder auf einer ganz großen Bühne!

Im Interview mit Promiflash verrät der Berliner: "Am 9. September ist 'Souldance', meine Show im Admiralspalast. Da spielen wir die Show, die wir quasi letztes Jahr schon vorbereitet hatten, aber jetzt noch mal drei Nummern besser." Die Tanzshow der ganz besonderen Art hatte Robert schon 2019 erstmals ins Leben gerufen. Damals mit prominenten Gästen wie Jessica Paszka (31) und Sarah Engels (28).

Auch in diesem Jahr möchte der Sportler wieder mit VIP-Gästen aufwarten. Zu seinem Tanz-Team gesellen sich unter anderem die Profis Oxana und Katharina Lebedew, mit denen Robert schon bei der "Let's Dance Profi-Challenge" aufgetreten war.

Getty Images Robert Beitsch und Jessica Paszka bei "Let's Dance" 2018

Getty Images Robert Beitsch und Sarah Engels bei "Let's Dance" im Jahr 2016

Instagram / oxana_lebedew Oxana Lebedew, Tanz-Weltmeisterin

