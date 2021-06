Cathy Hummels (33) und ihr Sohn Ludwig (3) geben wieder alles! Schon in der Vorrunde der diesjährigen Fußball-EM ließ die Kampf der Realitystars-Moderatorin ihre Fans daran teilhaben, wie sehr sie ihrem Mann Mats Hummels (32) die Daumen drückt. Für das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal hatte sie für sich und ihren Sohn sogar extra eigene Trikots designt. Und auch für das heutige Match gegen England erstrahlt Cathy im kompletten Deutschland-Look!

Auf Instagram veröffentlichte die 33-Jährige ein Bild von sich und ihrem Sohn Ludwig im Deutschland-Trikot vor dem heimischen Fernsehbildschirm – denn anders als bei den Spielen davor können die beiden heute nicht ins Stadion. Das Achtelfinale der deutschen Mannschaft findet nämlich nicht in Cathys Heimat München, sondern in London statt. Trotzdem versuchen die Autorin und der Dreijährige ihrem Team so gut es geht beizustehen. "Wir sind bereit für den Kampf. Lasst uns das rocken. Ludwig und ich sind auf jeden Fall so aufgeregt", kommentierte Cathy den Schnappschuss.

Ob Cathys Worte was bringen? Mats sorgte bislang zumindest für den wohl einzigen Wow-Moment des Spiels: Er wehrte einen gefährlichen Torschuss der englischen Mannschaft gekonnt ab – und ersparte dem deutschen Team damit das erste Gegentor.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juni 2021

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Deutschland-Trikot

