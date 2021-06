Heute Abend geht es für Deutschland um den Einzug ins Viertelfinale der Fußball-EM. Doch nicht nur die deutsche Nationalmannschaft unter Trainer Joachim Löw (61) will dem EM-Titel ein Stückchen näher kommen – auch der heutige Achtelfinalgegner England hat da noch ein Wörtchen mitzureden. Vor allem Kapitän Harry Kane (27) bekommt nun zuckersüß den Rücken gestärkt: Seine Frau Katie teilt zum Countdown ein knuffiges Bild ihrer drei Kids!

Ob ihm das den nötigen Schub gibt? Via Instagram feuert die Fitnesstrainerin ihren Kicker-Gatten besonders niedlich an. Mit einem Schnappschuss der gemeinsamen Kinder in Shirts mit der Trikotnummer ihres Papas supportet Katie den 27-Jährigen am Matchday gegen Deutschland. "Wir lieben dich, Daddy", schreibt sie simpel zu ihrem Post. Ganz offensichtlich ist die gesamte Familie Kane im absoluten Fußballfieber, denn das Haus ist mit etlichen Flaggen und Symbolen der englischen Fußballnationalmannschaft geschmückt.

Ob bei dem Spiel England gegen Deutschland alles gut verläuft? Bereits zu Beginn des Turniers ereignete sich bei einem Vorrundenspiel der Engländer ein übler Unfall. Ein Fan stürzte von der Tribüne! "Es schien, als brauchten die Ärzte ewig, um zu ihm zu kommen. Ein Mann neben uns, der das alles sah, weinte hemmungslos!", schilderte ein Augenzeuge gegenüber The Evening Standard.

Anzeige

Instagram / katekanex Harry Kane mit seiner Frau Katie

Anzeige

Instagram / katekanex Harry Kanes Kinder

Anzeige

Getty Images Harry Kane bei der Fußball-EM, Juni 2021

Anzeige

Wem drückt ihr mehr die Daumen – Deutschland oder England? Ganz klar: Deutschland! Ich drücke eher England die Daumen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de