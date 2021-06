Lizzo (33) wagt eine Typveränderung! Auf ihren Social-Media-Profilen setzt die Musikerin gerne ihre Kurven in Szene und kämpft in knappen Outfits – und zuletzt sogar vollkommen hüllenlos – für mehr Akzeptanz und Selbstliebe. Dieses Mal lenkte die Sängerin den Blick ihrer Fans jedoch nicht auf ihren Körper, sondern brachte sie mit ihrer Erscheinung schulteraufwärts zum Staunen: Blondiert und mit Kurzhaarfrisur posiert Lizzo im Netz.

Via TikTok ließ die 33-Jährige ihre Fans in einem kurzen Clip zum Song "Shake That Ass x Roll Me Up" an der Verwandlung teilhaben. Lizzo hat nicht nur ihr Haupthaar, sondern sogar ihre Augenbrauen platinblond gefärbt. Zu ihrem neuen Pixie-Cut präsentierte die Musikerin ihren Followern zudem noch ein auffälliges Make-up: Mit schwarzen Punkten um ihre Augen posierte sie schließlich sichtlich stolz vor der Kamera.

Diese können es kaum fassen, dass ihr Idol einfach alles tragen kann. "Wie kannst es sein, dass dir jeder Look steht?", lautet nur einer der verblüfften Kommentare. Einige erkannten sogar eine skurrile Ähnlichkeit zu einem Mitglied des Kardashian-Klans: Kris Jenner (65). "Ich empfange hier ziemlich starke Kris-Jenner-Vibes", verglich ein Follower Lizzo mit der Mutter von Kim Kardashian (40).

Instagram / lizzobeeating Musikerin Lizzo

Instagram / lizzobeeating Lizzo im Juni 2021

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Kim Kardashian

