Gülcan Kamps (38) genießt ihre erste Schwangerschaft in vollen Zügen! Vor wenigen Tagen verkündete die ehemalige Viva-Moderatorin, dass sie erstmals Nachwuchs erwartet. Seitdem lässt es sich das TV-Gesicht nicht nehmen, die Fans und Follower über den besonderen Umstand via Social Media auf dem Laufenden zu halten. Jetzt gab die werdende Mama ein weiteres Update zu ihrem Zustand – so groß ist das ungeborene Baby in ihrem Bauch schon.

"Baby Kamps ist jetzt so groß wie ein Apfel. Ich freu mich so und bin jeden Tag ein Stück glücklicher", erklärte die Unternehmergattin in einem aktuellen Instagram-Post. Dazu posierte die Blondine mit einer sommerlichen Bundhose, einem engen, olivfarbenen Top und einer coolen roten Sonnenbrille. Mit dem Hashtag #BabyKamps scheint sie noch einmal mehr ausdrücken wollen, wie sehr sie und ihr Mann sich auf den gemeinsamen Nachwuchs freuen.

Gülcan befindet sich mittlerweile etwa im vierten Monat ihrer Schwangerschaft. "Das erste Trimester liegt jetzt hinter mir und einer meiner schönsten und emotionalsten Momente war die Ultraschalluntersuchung in der elften Schwangerschaftswoche", verriet sie jüngst in einem anderen Post.

