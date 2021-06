Prinz Harry (36) meldet sich kurz vor seinem wichtigen Termin zu Wort. Der jüngere Sohn von Prinzessin Diana (✝36) war vor wenigen Tagen nach London gereist, wo ihr zu Ehren am 1. Juli eine Statue enthüllt wird. Derzeit befindet sich der Herzog von Sussex in einer fünftägigen Quarantäne im Frogmore Cottage. Am Montag stand allerdings noch ein Tagesordnungspunkt an, der dem Rotschopf ebenfalls sehr am Herzen liegt: Harry überraschte die Teilnehmer der Preisverleihung des Diana Awards mit einer Videobotschaft.

Der Award wurde in Dianas Namen ins Leben gerufen und soll Kinder und Jugendliche auszeichnen, die mit ihrem Einsatz die Welt positiv verändern. Seine Worte, die er via Youtube an die Zuschauer des virtuellen Events richtete, hatte er noch vor seiner Abreise in seinem Haus in Montecito aufgezeichnet. "Ich möchte damit beginnen, die unglaublichen jungen Menschen zu würdigen und zu feiern, die heute hier sind. Und wo auch immer ihr gerade seid, ich möchte euch dafür danken, [...] dass ihr eine so wertvolle Bereicherung für die Gemeinschaft seid", sagt er anerkennend.

Er sei sich sicher, dass seine Mutter, deren 60. Geburtstag Anlass der Veranstaltung ist, sehr stolz auf sie alle gewesen wäre: "Weil ihr ein authentisches Leben mit Zielen und Mitgefühl für andere lebt." Der Diana Award trage das Vermächtnis seiner Mutter weiter, indem er junge Menschen in den Mittelpunkt der Zukunft stelle. "Und das war noch nie so wichtig wie heute", ergänzt der zweifache Vater.

Getty Images Prinz Harry im November 2019

Getty Images Prinz Harry, 2021

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2019

