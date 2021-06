Seit wenigen Monaten ist es offiziell: Rihanna (33) und A$AP Rocky (32) sind ein Paar. Mit einer süßen Liebeserklärung machte der Rapper seine Beziehung zu der Sängerin öffentlich. Seitdem diese Liebes-Katze aus dem Sack ist, können die beiden kaum aufhören, ihre Gefühle füreinander in der Öffentlichkeit zu zeigen – so wie jetzt: Nach einer Date-Night trägt A$AP Rocky seine RiRi im wahrsten Sinne des Wortes auf Händen!

Sie können einfach nicht die Finger voneinander lassen: Ein Paparazzi-Video, das TMZ vorliegt, zeigt das verliebte Paar vor wenigen Tagen in New York nach einem Date. Wie das Onlineportal berichtet, waren die beiden bis in den frühen Morgen unterwegs. Ganz offensichtlich lag hinter den Turteltauben eine wilde Nacht, denn der 32-Jährige nahm seine Liebste kurzerhand auf die Arme. Rihanna schien die Geste zu gefallen, sie lachte herzlich dabei.

Doch schon vor wenigen Tagen waren Rihanna und Rakim Athelaston Nakache Mayers – wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt – im Big Apple unterwegs. Ihre Liebe hatten sie da in einer New Yorker Spielhalle und Bar zur Schau gestellt. Wie zwei Teenager knutschten die beiden an diesem Abend wild herum.

ActionPress A$AP Rocky und Rihanna bei den Fashion Forward Awards in London im Dezember 2019

ActionPress Rihanna, Sängerin

ActionPress/OLIVIER BORDE / BESTIMAGE Rihanna und A$AP Rocky bei der Paris Fashion Week 2018

