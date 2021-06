Sie sind total verliebt ineinander und scheuen sich nicht davor, es der ganzen Welt zu zeigen! Erst seit Kurzem ist es offiziell: Sängerin Rihanna (33) und Rapper A$AP Rocky (32) sind tatsächlich ein Liebespaar. Besonders öffentlich gehen die beiden aber immer noch nicht mit ihrer Liebe um. Umso schöner nun das: Bei einem coolen Date schmuste RiRi mit dem Musiker ganz ungehemmt herum.

Bilder, die TMZ vorliegen, zeigen die 33-Jährige und ihren Freund in einer Spielhalle und Bar in New York. Total verliebt knutschten die beiden an diesem Abend herum und konnten kaum die Finger voneinander lassen. Doch nicht nur mit ihrer Liebesoffensive zogen die beiden alle Blicke auf sich – auch der Look des Paares war ein absoluter Hingucker. Während die "Diamonds"-Interpretin einen auffälligen Plüsch-Hut trug, ging es Rakim Athelaston Mayers – wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt – mit seinem Tanktop etwas sportlicher an.

Dass vor allem der 32-Jährige total vernarrt in seine Freundin ist, hatte er erst kürzlich im Interview mit GQ deutlich gemacht. "[Beziehungen sind] so viel besser, wenn man 'die Eine' gefunden hat. Sie ist so viel besser als eine Million andere [Frauen]", hatte A$AP Rocky von Rihanna geschwärmt.

Getty Images A$AP Rocky, Musiker

ActionPress/OLIVIER BORDE / BESTIMAGE Rihanna und A$AP Rocky bei der Paris Fashion Week 2018

Getty Images Rihanna im Februar 2020 in Pasadena

