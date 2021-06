Herzogin Kates (39) Look einmal zum Nachkaufen, bitte! Dieser Wunsch vieler Royal-Fans könnte jetzt tatsächlich in Erfüllung gehen. Am Dienstagabend legte die Duchess of Cambridge mal wieder einen besonderen öffentlichen Auftritt hin. Gemeinsam mit Gatte Prinz William (39) und Sohnemann Prinz George (7) besuchte Kate das Europameisterschaftsspiel England gegen Deutschland in London. Dazu trug sie einen auffälligen roten Blazer, den es tatsächlich preiswert nachzushoppen gibt!

Dass auch die Mode der Royals nicht immer teuer sein muss, bewies Kate in den vergangenen Jahren immer wieder. Den Blazer, den sie zum EM-Spiel gegen Deutschland trug, gibt es beim Fast-Fashion-Unternehmen Zara. Der genaue Preis ist nicht bekannt, allerdings liegen ähnliche Stücke des spanischen Unternehmens in der Regel zwischen 50 und 120 Euro.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kate sich in Kleidung der für royale Verhältnisse recht preiswerten Modemarke zeigt. Schon im März 2021 zum St. Patrick's Day trug die Dreifachmutter einen ähnlichen Blazer wie zum EM-Spiel, allerdings in der Farbe Grün. Das Kleidungsstück war damals für nur 60 Euro erhältlich.

Getty Images Prinz William, Prinz George und Herzogin Kate bei der Euro 2020

Getty Images Prinz William, Ed Sheeran, Prinz George, Herzogin Kate und David Beckham

YouTube / IrishForeignMinistry Herzogin Kate und Prinz William im März 2021

