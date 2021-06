Sophie Turner (25) und Joe Jonas (31) feiern erneut ihre Liebe! Im Jahr 2016 fingen die Schauspielerin und der Musiker an, sich zu daten. Knapp drei Jahre später überraschten sie ihre Fans mit einer spontanen Hochzeit in Las Vegas. Im Mai jährte sich der offenbar ziemlich verrückte Tag bereits zum zweiten Mal. Nun erinnerte sich Sophie aber auch an ihre traditionelle Trauung zurück – und findet niedliche Worte für ihren Liebsten!

Knapp einen Monat nachdem sie sich in Las Vegas das Jawort gegeben hatten, fand dann ihre wohl etwas glamourösere Feier statt. Und davon teilte die Game of Thrones-Darstellerin nun ein paar Eindrücke auf Instagram. So bekam man etwa Sophies zwei wunderschönen Hochzeitskleider zu sehen. Unter einem Pic, auf dem die Frischvermählten bis über beide Ohren strahlen, schrieb die 25-Jährige: "Zwei Jahre als deine Ehefrau, ich glaube es kaum. Ich liebe dich."

Ihre Liebe krönten die Turteltauben im Juli 2020 mit einer gemeinsamen Tochter – der kleinen Willa. Ihre Schwangerschaft hielt Sophie weitestgehend von der Öffentlichkeit fern. Erst nach der Geburt teilte sie nach und nach immer mal alte Babybauch-Pics und blickte auf ihre Zeit als Schwangere zurück.

Sophie Turner und Joe Jones feiern zweiten Hochzeitstag

Anzeige

Instagram / sophiet Sophie Turner und Joe Jonas bei ihrer Hochzeit in Las Vegas 2019

Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei der Met-Gala, 2019

Anzeige

Instagram / sophiet Sophie Turner während ihrer Schwangerschaft

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de