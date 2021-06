Family-Reunion bei Victoria Beckham (47)! Die eigene Familie des ehemaligen Spice Girls-Mitglieds präsentiert sich nur zu gerne im Netz. Während sich ihr Mann David (46) zuletzt kuschelnd mit Tochter Harper zeigte, turtelt ihr Erstgeborener Brooklyn (22) gerne öffentlich mit seiner Verlobten Nicola Peltz (26). Weitaus seltener ist hingegen die Ursprungsfamilie der Musikerin zu sehen. Nun teilte Victoria allerdings ein Bild von sich mit ihren Eltern und ihren beiden Geschwistern.

Via Instagram postete die 47-Jährige ein Foto des Familientreffens vor wenigen Tagen. Zu sehen ist die Sängerin darauf mit ihrer Mutter Jackie, ihrem Vater Anthony sowie ihrer Schwester Louisa und ihrem Bruder Christian, der sich für gewöhnlich kaum in der Öffentlichkeit zeigt. Anlässlich des 50. Hochzeitstages der Eltern kamen die fünf zusammen. "So inspirierend. 50 Jahre, wow", staunte Victoria über diesen Meilenstein. "Ich liebe euch so sehr und bin so froh, dass wir endlich wieder als Familie feiern können", gab sich die vierfache Mama dankbar und ergänzte: "Ich habe diese Zeit mit euch so vermisst!"

Für Victoria und ihren Mann David steht ebenfalls bald ein Event an. Am 4. Juli 1999 waren der Profifußballer und die Sängerin in Irland vor den Traualtar getreten. Damit feiern die beiden am Wochenende bereits ihren 22. Hochzeitstag. Ihre Zweisamkeit genießen die Eheleute jedoch immer noch wie am ersten Tag, wie sie zuletzt mit Schnappschüssen von ihrem Dinner-Date zeigten.

Instagram / victoriabeckham David Beckham mit seiner Tochter Harper im Juni 2021

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit ihren Eltern Tony und Jackie Adams

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham

