Bei ihnen sprühen die Funken wie am ersten Tag! Victoria (47) und David Beckham (46) sind seit über 20 Jahren glücklich verheiratet und haben mit Brooklyn (22), Romeo (18), Cruz (16) und Harper (9) vier wunderbare Kinder. Trotz Alltagsstress und Kids kommt bei den Beckhams das Dating aber nicht zu kurz – im Gegenteil: Erst vor wenigen Tagen zelebrierten Victoria und David ihre Zweisamkeit bei einem romantischen Dinner-Date!

Das hielt die 47-Jährige Anfang der Woche in ihrer Instagram-Story fest. Total lässig und ziemlich verliebt posiert die Designerin auf dem Schnappschuss in den Armen ihres Mannes – und dieser scheint das sichtlich zu genießen! Mit einem breiten Grinsen strahlt der ehemalige Fußballprofi bis über beide Ohren. "Date-Night in New York", betitelte Vic ihren Beitrag simpel und übermalte ihr Gesicht mit einem Smiley mit Herzchen-Augen.

Doch wie sind die beiden zu dem Traumpaar geworden, das sie heute sind? Erst im vergangenen Jahr hatte David davon erzählt, wie er sich damals in Victoria verliebt hat – und ganz offensichtlich handelte es sich um Liebe auf den ersten Blick! "Vor 23 Jahren saß ich mit Gary Neville in einem Zimmer und die Spice Girls liefen im TV und ich drehte mich um und meinte: 'Oh, ich mag die in dem engen schwarzen Catsuit'", verriet er. Natürlich handelte es sich damals um keine Geringere als Posh Spice.

MEGA Victoria und David Beckham im Mai 2021

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham, 2021

Getty Images David und Victoria Beckham, 2003

