Brooklyn Beckham (22) und seine Nicola Peltz (26) sind einfach unzertrennlich! Im Juni des vergangenen Jahres ging der Sohn von Ex-Profifußballer David Beckham (46) auf die Knie und stellte seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Seitdem sind die Turteltauben nicht mehr nur ein Paar, sondern auch verlobt. Genau ein Jahr nach ihrem Eheversprechen widmete Brooklyn seiner Nicola zum Jubiläum nun rührende Zeilen im Netz!

"Genau an diesem Tag vor einem Jahr habe ich diese wunderschöne Frau gebeten, mich zu heiraten", teilte Brooklyn am vergangenen Mittwoch seiner Community via Instagram mit. In der Schauspielerin hat der Beckham-Spross offenbar die Frau seiner Träume gefunden. "Sie macht mich jeden Tag zu einem besseren Menschen und ist meine beste Freundin", schwärmte der Fotograf. Ein Leben ohne seine Nicola will sich der 22-Jährige gar nicht mehr vorstellen – besonders, weil das Model doch der Grund sei, der Brooklyn täglich zum Lächeln bringe.

Falls Brooklyn und Nicola dann aber doch mal eine Sekunde nicht zusammen sein können, trägt das Male Model seine Verlobte immer bei sich. Der Tattoo-Fan ließ sich im Oktober 2020 kurzerhand ein Bild von Nicolas Augenpartie auf seinen Nacken stechen. Und auch die 26-Jährige hat ein Tintenkunstwerk unter ihrem Schulterblatt, das sie an ihren zukünftigen Ehemann erinnert: ein filigraner Schriftzug mit dem Namen "Brooklyn".

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz und Brooklyn Beckham, April 2021

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham mit seiner Verlobten Nicola Peltz

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

