Dieses Geheimnis rund um Are You The One? wird nun endlich gelüftet. In wenigen Tagen startet die VIP-Version des Datingformats auf TVNow mit altbekannten Gesichtern aus Temptation Island, Love Island, Ex on the Beach und Die Bachelorette. Während bereits 17 der liebessuchenden Kandidaten vorgestellt worden waren, blieben drei Plätze in der Show noch unbesetzt. Nun ist es aber endlich offiziell: Dieses Trio wird den Cast vervollständigen.

Auf der offiziellen Instagram-Seite der Sendung wurden die restlichen Teilnehmer bekannt gemacht – und alle drei waren gerade erst bei "Ex on the Beach" zu sehen. Diogo Sangre und Finnja Bünhove versuchen ihr Glück erneut bei "Are You The One – Reality Stars in Love" – ob es bei den beiden diesmal vielleicht funkt? Bei "Ex on the Beach" hatten die beiden jedenfalls miteinander angebandelt, konnten sich durch Finnjas Rauswurf aber nicht weiter kennenlernen.

"Was ich einem Perfect Match bieten kann? Dass ich immer offen und ehrlich bin. Und wenn ich einen Mann gut finde, dann bleib' ich auch nur bei dem und springe nicht noch zu zehn anderen", betonte Finnja. Auch ihr Show-Kollege Tommy Pedroni ist mit von der Partie. Somit dürfte auch sein Beziehungsstatus nach seinem "Ex on the Beach"-Wirrwarr mit Sandra (29) endlich bestätigt sein: Single!

