Die Alm-Fans können sich schon auf frischen Wind in der Berghütte freuen! Bereits in der Auftaktfolge der neusten Staffel bahnte sich der erste freiwillige Exit an: DSDS-Sternchen Katharina Eisenblut wollte die Reality-TV-Show nach einem Streit mit ihren Mitbewohnern verlassen. Ob sie das Experiment wirklich abbricht, wird sich aber erst in der kommenden Folge zeigen. Doch so oder so gibt es Promi-Nachschub: Ex-Prince Charming-Boy Benedetto Paterno zieht neu auf "Die Alm"!

Das gab der Sender ProSieben schon vorab in einer Pressemitteilung bekannt: Der Influencer und selbst ernannte It-Boy wird in der kommenden Folge hinzustoßen. Der 27-Jährige stürzt sich in das Alm-Abenteuer, weil er "den Leuten zeigen will, dass mehr hinter dieser Instagram-Fassade steckt". Außerdem ist Benedetto überzeugt, dass er der perfekte Kandidat ist: "Weil ich keinen Strategieplan habe. Ich möchte mit meinem Charme, meinem Humor punkten und hoffe, dass ich so weit wie möglich komme."

Sein "Die Alm"-Start scheint jedoch recht holprig zu sein! Wie ProSieben vorab verrät, regieren die restlichen Bewohner zunächst abweisend gegenüber dem Neuzugang: "Du kannst noch so in Ordnung sein, du hast einen schwierigen Start. Und wenn ich wen nominieren muss, werde ich dich nominieren", betont Hollywood Matze gewohnt unverblümt. Was sagt ihr zu dem neuen Kandidaten? Stimmt ab!

"Die Alm – Promischweiß & Edelweiß" – ab 24. Juni 2021, sechs Folgen, immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Anzeige

Instagram / benedettopaterno Benedetto Paterno, Ex-"Prince Charming"-Kandidat

Anzeige

Instagram / benedettopaterno Benedetto Paterno, Influencer

Anzeige

© ProSieben/Benjamin Kis Yoncé Banks und Hollywood Matze bei "Die Alm"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de