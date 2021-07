Hat das EM-Aus der deutschen Fußballnationalmannschaft Prinz Harry (36) und Prinz William (39) wieder näher zusammengebracht? Am Dienstag musste sich Deutschland im Achtelfinale gegen England geschlagen geben. Die Sieger hatten allerdings einen Vorteil: Sie spielten nicht nur in ihrem Heimatland – sie wurden außerdem vor Ort von William angefeuert, der mit Herzogin Kate (39) und Prinz George (7) im Stadion saß. Der britische Thronfolger ist derzeit eigentlich mit seinem jüngeren Bruder Harry zerstritten – der Fußball brachte die beiden aber wohl wieder zusammen!

Wie ein Insider jetzt gegenüber Daily Mail ausplaudert, sei zwischen den beiden Royals zwar noch längst nicht alles gut – es gebe aber Hoffnung, dass das Eis langsam bricht: "Sie haben sich Nachrichten geschrieben, vor allem über das Fußballspiel. Was schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist, sollte es auch nur dazu dienen, ihre Mutter zu ehren." Heute wäre Prinzessin Diana 60 Jahre alt geworden, weshalb ihre Söhne gemeinsam am Kensington-Palast eine Statue zu ihren Ehren enthüllen.

Seit Harry und Herzogin Meghans (39) Skandalinterview mit der US-Talkmasterin Oprah Winfrey (67) sollen die Royal-Brüder kaum ein Wort gewechselt haben. Ein Freund ihres Onkels Charles Spencer (57) macht jedoch Hoffnung und verrät: Nach dem Event zu Ehren Lady Dianas sei ein privates Meeting für die beiden angesetzt.

Anzeige

Getty Images Prinz William mit seiner Frau Herzogin Kate und Prinz George

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Mai 2021

Anzeige

Getty Images Prinz William mit seiner Frau Herzogin Kate und Prinz George, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de