Laura Müller (20) macht ihren Hatern eine Ansage! Die Influencerin legte in den vergangenen Monaten eine Insta-Pause ein, nachdem ihr Mann Michael Wendler (49) mit einigen kontroversen Aussagen für Schlagzeilen gesorgt hatte. Inzwischen ist Laura aber wieder im Netz aktiv – und teilt dort hauptsächlich Content mit ihrem neuen Labrador-Welpen Tiger. Doch genau das bringt der ehemaligen Let's Dance-Kandidatin nun eine Menge Hate ein – den Laura sich nicht länger bieten lassen will!

Hündchen Tiger hat inzwischen seinen eigenen Instagram-Account. Dort teilte sein Frauchen vor wenigen Stunden einen Schnappschuss, der den Vierbeiner mit einem roten Halsband zeigt – welches offenbar unter den Followern für eine Menge Aufsehen sorgt. In der Story verteidigt sich Laura nämlich jetzt: "An die Leute da draußen: Kauft euch ein Gehirn! Ich weiß nicht, was da los ist, aber sieht das aus wie ein Elektrohalsband? Ich glaube nicht!" Was viele ihrer Kritiker fälschlicherweise für ein Elektrohalsband gehalten haben, ist in Wirklichkeit ein normales Halsband, an dem die Wendlers einen Tracker angebracht haben – damit sie Tiger schnell wiederfinden, falls er mal ausbüxt.

Für die heftige Kritik hat die 20-Jährige daher kein Verständnis. Sie versicherte ihren Fans, dass Tiger ihr und ihrem Mann sehr am Herzen liege und dass der Kleine es bei ihnen sehr gut habe. Am Ende bedankte sie sich außerdem bei allen Fans und Followern, die sie unterstützen: "Fühlt euch vom ganzen Herzen umarmt. Ich schicke euch ein riesengroßes Dankeschön."

Instagram / tigerwendlerofficial Laura Müller und Michael Wendlers Hund Tiger

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / tigerwendlerofficial Laura Müller mit ihrem Hund Tiger

