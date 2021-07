Wird die Statue von Prinzessin Diana (✝36) den Erwartungen gerecht? Am Donnerstagmittag wurde die Skulptur zu Ehren der verstorbenen Mutter von Prinz William (39) und Prinz Harry enthüllt. Das Standbild aus Bronze zeigt die Ex-Frau von Prinz Charles (72) in späteren Jahren an der Seite von drei Kindern – eine Anspielung auf ihre Arbeit mit Waisenkindern. Doch ist die Statue von Diana auch gelungen?

Die Promiflash-Leser haben abgestimmt! Die Umfrage mit insgesamt 1.200 Teilnehmern (Stand 1. Juli, 18 Uhr) zeigt: 67,6 Prozent (811 Votes) der Royal-Fans finden Gefallen an der Statue – und sind der Meinung, dass sie der hübschen Britin auch ähnlich sieht! Die restlichen 32,4 Prozent (389 Votes) jedoch, immerhin ein Drittel, haben sich das Werk ganz anders vorgestellt und mehr erwartet. Ganz klar: Das Standbild polarisiert!

Auch auf Twitter wird natürlich bereits wild über die Statue diskutiert – hier finden sich ebenfalls positive wie negative Stimmen. Während einige Nutzer anmerken, dass die Plastik von Diana "absolut gelungen" sei und "ihr wunderschönes Wesen" aufzeige, teilen anderen heftig aus. Ein oft gelikter Kommentar lautet zum Beispiel: "Ich spreche jetzt mal aus, was alle denken: Das sieht Diana überhaupt nicht ähnlich! Was ist mit ihrem Gesicht? Was sind das für Klamotten? Schrecklich!"

Getty Images Prinzessin Diana

Getty Images Prinz William und Prinz Harry enthüllen Diana-Statue

Dominic Lipinski/Empics Prinz William und Prinz Harry enthüllen die Statue für Diana

