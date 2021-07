Dafür steht die Diana-Statue wirklich! Am Donnerstag wurde zu Ehren der verstorbenen Prinzessin Diana (✝36) eine Skulptur von ihr am Londoner Kensington Palast enthüllt. Ihre beiden Söhne, Prinz William (39) und Prinz Harry (36), präsentierten das Andenken an ihre Mutter dabei erstmals der Öffentlichkeit. Diana ist in dem Monument jedoch nicht alleine dargestellt, sondern an der Seite von drei Kindern. Was diese genau bedeuten sollen, wurde nun bekannt.

Wie der Kensington Palast erklärte, soll die Statue "die Wärme, Eleganz und Energie Dianas" widerspiegeln. Das Hauptziel der Figur sei es, Dianas Mitgefühl und ihren Charakter zu verkörpern. Die Kinder stehen dabei für ihren Einfluss auf verschiedene Generationen und die Beständigkeit ihrer Arbeit. Prinzessin Diana arbeitete zu Lebzeiten unter anderem mit Waisenkindern und setzte sich besonders für diese ein.

Dianas Statuen-Outfit wurde ebenfalls mit Bedacht ausgewählt. Obwohl die Prinzessin häufig auch etwas gewagtere Styles zeigte, entschied sich Rank-Broadley, der Schöpfer des Kunstwerks, für einen eher klassischen Look. Dieser repräsentiere "die letzte Periode ihres Lebens, als sie in ihrer Rolle als Botschafterin für humanitäre Zwecke an Selbstvertrauen gewann", erklärte er.

Anzeige

Getty Images Die Diana-Statue

Anzeige

Dominic Lipinski/Empics Prinz William und Prinz Harry enthüllen die Statue für Diana

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William 1995 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de