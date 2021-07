Bill Cosby (83) ist wieder auf freiem Fuß! Der einstige "The Cosby Show"-Star war 2018 aufgrund schwerer sexueller Nötigung in drei Fällen zu einer Gefängnisstrafe von drei bis zehn Jahren verurteilt worden und saß seither in Pennsylvania in Haft. Am Mittwoch entschied das Oberste Gericht des besagten US-Bundesstaats dann jedoch, ihn freizulassen, da er von Beginn an zu Unrecht angeklagt gewesen sei. Bill ist inzwischen wieder in seinen eigenen vier Wänden und stand der Presse jetzt für Fotos zur Verfügung – darüber hinaus veröffentlichte er auch ein erstes Statement!

"Ich habe nie etwas an meiner Haltung geändert oder meine Geschichte anders erzählt. Ich habe immer meine Unschuld beteuert", äußerte sich der Schauspieler jetzt erstmals seit seiner Freilassung auf Twitter. In seinem Post bedankte er sich bei seinen Fans und Freunden, die ihm "während dieser Tortur zur Seite standen". "Besonderen Dank an den Obersten Gerichtshof von Pennsylvania für die Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlichkeit", schloss er sein Statement ab, zu dem er ein Bild von sich mit geballter Faust in der Luft teilt.

Nachdem der 83-Jährige am Mittwoch freigelassen worden war, war er gemeinsam mit seinen Anwälten vor seinem Haus in Elkins Park in einem weißen Outfit vor die Presse getreten. Auf den Bildern wirkt er erschöpft, zu seinem Wohlbefinden äußerte er selbst sich jedoch nicht – dafür aber seine Anwältin Jennifer Bonjean: "Bill ist extrem glücklich, zu Hause zu sein. Er freut sich darauf, wieder mit seiner Frau und seinen Kindern vereint zu sein."

Anzeige

Getty Images Bill Cosby nach seiner Freilassung im Juni 2021

Anzeige

Getty Images Bill Cosby mit seinen Anwälten im Juni 2021

Anzeige

Getty Images Juristin Jennifer Bonjean und Bill Cosby

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de