Sophia Thomalla (31) lässt sich nicht unterkriegen! Mitte Juni hatten die Are You The One?-Moderatorin und der Profifußballer Loris Karius (28) nach über zwei Jahren Beziehung bekannt gegeben, dass sie von nun an getrennte Wege gehen. Zuvor waren Paparazziaufnahmen aufgetaucht, auf denen der Kicker mit einer anderen Dame turtelte. Nach dem Liebes-Aus zeigt Sophia im Netz, was ihr Ex verpasst: Sie postet ein superheißes Foto von sich im Bikini – und gewährt ihren Followern dabei einen Blick auf ihr Hinterteil!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 31-Jährige jetzt einen sexy Schnappschuss von sich, auf dem sie ihren Hintern in Szene setzt: Gekonnt posiert die Schauspielerin auf einem Jetski und wirft einen lasziven Blick über die Schulter, während sie ganz frech ihre Kehrseite in die Kamera hält. "Mit dem Jetski in der Sandgrube. Wer zum Teufel braucht schon die Malediven?", betitelt Sophia ihre Momentaufnahme.

Ob die gebürtige Berlinerin ihrem Verflossenen mit dieser sexy Aufnahme wohl einen Seitenhieb verpassen will? Zur Trennung selbst hatte sich die "Betonrausch"-Darstellerin im vergangenen Juni lediglich in einem kurzen Statement gegenüber Bild geäußert. "Dazu gibt es nur eines zu sagen: Wir sind getrennte Leute! Er kann ab jetzt machen, was er möchte."

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Moderatorin

Instagram / sophiathomalla Loris Karius und Sophia Thomalla

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla auf Paros

