So schön schwanger ist Prinzessin Beatrice (32)! Die Enkelin von Queen Elizabeth II. (95) erwartet derzeit gemeinsam mit ihrem Mann Edoardo Mapelli Mozzi (37) ihr erstes Kind. Diese süßen Nachrichten machte das Paar im Mai öffentlich. Die werdenden Eltern verrieten in diesem Zuge auch schon, dass ihr Nachwuchs im kommenden Herbst das Licht der Welt erblicken soll – also bereits in ein paar Monaten! Tatsächlich ist Beatrice' Babybauch inzwischen kugelrund.

Das zeigen Paparazzi-Fotos, die Daily Mail vorliegen, ganz deutlich: Beatrice kann ihre Schwangerschaft nicht mehr verstecken – und das tut sie auch nicht! Tatsächlich betonte das elegante, taillierte Skaterkleid, das sie am Mittwochabend trug, ihren Babybauch nur zu gut. Ein weiteres süßes Detail: Auf dem Rückweg von ihrer Dinner-Verabredung mit einer Freundin trug die werdende Mama einen rosa Plüschhasen in der Hand, vermutlich ein Geschenk für ihr Baby.

Die Bekanntmachung ihrer Schwangerschaft soll übrigens auch für Ärger in der königlichen Familie gesorgt haben! Angeblich war ihre Schwester Prinzessin Eugenie (31) sauer wegen des Timings: Beatrice verkündete nämlich ausgerechnet am dritten Hochzeitstag von ihrem Cousin Prinz Harry (36) und dessen Gattin Herzogin Meghan (39), dass sie ein Kind erwartet. Eugenie soll überzeugt sein, dass es sich hierbei um einen subtilen Seitenhieb gehandelt hat.

KCS Presse / MEGA Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi

Getty Images Prinzessin Beatrice im Juni 2018 in London

Getty Images Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie beim Royal Ascot 2018

