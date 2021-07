Erneutes Liebes-Aus bei Till Adam und Hanna Annika! Die beiden testeten 2020 ihre Treue bei Temptation Island. Der Bademeister machte der Blondine dort sogar noch einen Heiratsantrag, doch kurz nach der Sendung gingen die zwei getrennte Wege. Seitdem war es eine On-Off-Geschichte, bis sie sich bei Ex on the Beach als Ex-Partner wieder trafen. Auch dieses Format verließen die beiden gemeinsam. Jetzt gab der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat erneut die Trennung von der Studentin bekannt.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Dauer-TV-Dater nun eine Trennungscollage und verkündet augenscheinlich das finale "Goodbye" von Hanna. "Es ist eine Zeit im Leben gekommen, wo man akzeptieren muss, dass es einfach besser ist, wenn man getrennte Wege geht", beginnt der Tattoo-Liebhaber das Statement. "Ex on the Beach" sei für ihn eine äußerst emotionale Reise gewesen, doch zurück im Alltag angekommen, hätten beide gemerkt, dass es zwischen ihnen kein Vertrauen mehr gibt. Laut Till haben sie deswegen beschlossen, es endgültig zu beenden.

Weiter deutete er an, dass Hanna wegen Kleinigkeiten eifersüchtig gewesen sein soll: "Selbst ein Fußballabend sorgte für Streit und Stress." Somit trennten sich ihre Wege am 24. Mai. Till wünscht seiner Verflossenen alles Gute und hofft, dass sie einen Mann findet, der sie besser behandelt als er.

Instagram / hannannika_ TV-Star Hanna Annika

TVNow Hanna und Till bei "Ex on the Beach"

Instagram / hannannika_ Hanna Annika, 2021 in Hamburg

