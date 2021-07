So hart geht es wirklich bei Die Alm zu! Seit vergangenem Donnerstag flimmert die Show – zehn Jahre nach der zweiten Staffel – wieder über die deutschen TV-Bildschirme. Neben Trash-TV-Erprobten wie der Temptation Island-Beauty Siria Campanozzi (21) oder dem Ex on the Beach-Teilnehmer Aaron Hundhausen mischt aber auch die ehemalige Profiturnerin Magdalena Brzeska (43) die Runde auf. Für sie ist es eine ganz besondere Erfahrung – und so hat Magdalena das Alm-Spektakel erlebt!

Im Promiflash-Interview gibt die Let's Dance-Siegerin von 2012 einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Harmonisch wird es auf jeden Fall nicht immer zu gehen. "Es wird auch ein bisschen Stress geben, das gehört natürlich immer dazu. Es wird hart werden. Man wird sehen, wie wir dort um unser Überleben gekämpft haben", verrät sie mit einem Augenzwinkern. Sie könne sich aber auch vorstellen, dass einiges vielleicht doch noch anders zusammengeschnitten wird.

Ist Magdalena in diesem Format auch an ihre Grenzen gekommen? Nicht wirklich! "Nein, diese Momente gab es überhaupt nicht. Ich bin noch nie in so einem Format gewesen und bin eher eine ruhige Person. Wenn ich jemanden nicht kenne – und das waren natürlich fast alle dort – dann will ich das erst mal beobachten: Was sind das so für Charaktere? Wie kann ich mit denen zurechtkommen?", erklärt sie auf Nachfrage von Promiflash.

Magdalena Brzeska im Juni 2021

Teilnehmer der "Die Alm"-Staffel 2021

Magdalena Brzeska, ehemalige Kunstturnerin

