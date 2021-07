Welche der Kandidatinnen kann sich in dieser Woche bei M.O.M entspannt zurücklehnen? Auch in der aktuellen Folge der Kuppelshow müssen Dan und Dustin wieder jemanden nach Hause schicken. Vorher haben die Girls und Ladys allerdings die Chance, sich bei einer Challenge einen sicheren Platz in der nächsten Runde zu sichern. Diesmal überraschte das Ergebnis des Safe-Battles wohl nicht nur die Teilnehmerinnen…

In der neuen Episode gab es in der Sendung einen Arschbomben-Contest unter dem Namen "La Bomba". Die Kandidatinnen sollten dabei nacheinander in den Pool springen und sich gegenseitig bewerten – die höchste Punktzahl gewann am Ende. Dass alle Beteiligten an dem Spiel Spaß hatten, war kaum zu übersehen – die Stimmung zwischen den Singles war ausgelassen. Doch wer machte die schönste Arschbombe? Letztendlich bekamen alle Kandidatinnen die gleiche Bewertung – somit müssen sich alle der Nominierung stellen.

Doch dieses Ergebnis kam nicht zufällig – die Solo-Damen hatten untereinander nämlich abgesprochen, dass sie sich gegenseitig nur mit der höchsten Punktzahl bewerten. "Anstatt sich irgendwie wie am Anfang gegenseitig in die Pfanne zu hauen, setzen alle ein gemeinsames Statement", betonte Junior Dustin und war von der Aktion begeistert. "Jetzt liegen die Karten bei den Herren und ich finde, dass das auch mal angesagt ist", meinte Simone.

"M.O.M" ab 13. Mai 2021 immer donnerstags bei Joyn PLUS+.

Joyn Die "M.O.M"-Kandidatinnen 2021

Joyn Die "M.O.M"-Kandidatinnen 2021

© Joyn "M.O.M"-Teilnehmerin Simone

